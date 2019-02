CALCIOMERCATO MILAN – José Maria Gimenez fu offerto al Milan nell’estate del 2013. No di Rocco Maiorino, ex direttore sportivo dei rossoneri. Il Diavolo avrebbe potuto acquistarlo per soli 1,5 milioni. Oggi vale minimo 50 milioni.

Nicolò Schira, giornalista esperto di Calciomercato della ‘Gazzetta dello Sport’, ha rivelato questo interessante retroscena. Il nome del difensore uruguagio oggi è molto chiacchierato dopo la rete segnata ieri contro la Juventus nell’andata degli ottavi di Champions League. Dopo il rifiuto del Milan, l’Atletico Madrid decise di acquistarlo per circa 3 milioni. Ora, come sottolineato anche Schira, vale 20 volte tanto. Un rimpianto per la società di via Aldo Rossi, che evidentemente valutò male le qualità del ragazzo, attualmente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Calciomercato Milan, Gimenez rimpianto rossonero

Sì, Gimenez è uno dei migliori difensori al mondo oggi, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha soltanto 24 anni e potenzialità ancora enormi. Diego Pablo Simeone ha valorizzato al meglio le sue caratteristiche: una forza fisica spaventosa, un ottimo senso della posizione e anche una buona tecnica di base. In Nazionale e anche nell’Atletico Madrid è l’erede naturale di Diego Godin, che in estate passerà all’Inter a parametro zero. Gimenez invece, a meno di offerte irrinunciabili, resterà con i Colchoneros, squadra di cui ormai è simbolo e leader, nonostante la giovane età. Per il Milan è sicuramente un rimpianto, perché ora avrebbe potuto trovarsi in casa un vero e proprio gioiello. Anche se ovviamente è sempre difficile fare queste previsioni. Però se è cresciuto in maniera così prepotente con un allenatore attento come Simeone, avrebbe potuto farlo sicuramente anche in Serie A. La valutazione attuale del calciatore si aggira intorno ai 50 milioni (dati di Transfermatkt), ma l’Atletico potrebbe tranquillamente chiedere una cifra più alta, soprattutto in considerazione del fatto che di difensori affidabili in giro ce ne sono veramente pochi. Gimenez è uno di quelli e l’Atletico se lo gode. Il suo gol alla Juventus ieri potrebbe aiutare la squadra a superare il turno e volare ai quarti di Champions League.

Redazione MilanLive.it

