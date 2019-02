MILAN NEWS – Non deve frenare sul più bello il Milan, che domani sera ospita l’Empoli in quella che sulla carta potrebbe essere la sfida meno complessa dell’ultimo periodo.

Gennaro Gattuso si aspetta risposte positive e segnali di continuità dopo il 3-1 inflitto all’Atalanta sabato scorso. Per l’anticipo di San Siro intanto il tecnico milanista ha convocato 23 calciatori, come rivelato dal sito Acmilan.com; la squadra rossonera ritrova Ivan Strinic, di nuovo a disposizione dopo i lunghi e tortuosi problemi fisici superati. Out ancora gli infortunati Reina e Caldara così come Jesus Suso, squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Ecco la lista dei convocati per Milan-Empoli:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek.

I 23 convocati per #MilanEmpoli@BioscalinITA pic.twitter.com/o3vzndyDGf — AC Milan (@acmilan) 21 febbraio 2019

Keivan karimi – Redazione MilanLive.it

