Ricordate Hachim Mastour? Quel talento arrivato al Milan da ragazzino e che faceva impazzire tutti gli spettatori su Youtube per le sue doti nel freestyle?

Bé oggi il calciatore classe ’98 è al centro di un vero e proprio caso internazionale non troppo positivo. Mastour dalla scorsa estate è volato in Grecia, firmando per il PAS Lamia, club della prima divisione ellenica che lo ha accolto dopo le esperienze impalpabili a Milan, Malaga e Zwolle.

Il talento di origine marocchina aveva cominciato positivamente il campionato, con 4 presenze promettenti, ma un infortunio muscolare lo ha tolto dal campo a dicembre. Da quel momento, come scrive Gianlucadimarzio.com, nascono le incomprensioni decisive tra Mastour ed il Lamia: il ragazzo torna in Italia e fa la spola tra Milano e la sua Reggio Emilia per curarsi. Negli scorsi giorni il suo entourage fa sapere al club greco che Mastour è pronto a tornare in squadra a disposizione del tecnico, ma il Lamia non risponde, anzi stizzita la dirigenza fa sapere di non avere notizie da tempo di Mastour.

La società ha addirittura chiesto la rescissione del contratto dell’ex Milan per comportamento indisciplinato, mentre in realtà Mastour stava soltanto completando il ciclo di cure. Un ‘caso’ molto particolare che continua a minare la crescita e l’esplosione di un ragazzo che da minorenne era accostato persino a Neymar per la classe nel palleggio e nella tecnica. Ora saranno i legali a fare luce sulla vicenda.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

