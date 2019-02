NEWS MILAN – Gennaro Gattuso sta riflettendo sulle scelte di formazione da fare per Milan-Empoli, importante match di campionato che si gioca domani sera a San Siro. C’è curiosità di capire se vi sarà del lieve turnover in vista dell’impegno di Coppa Italia contro la Lazio.

Secondo il quotidiano Tuttosport, c’è la possibilità che al centro dell’attacco giochi Patrick Cutrone. Il giovane bomber sta facendo panchina a causa dell’impressionante rendimento di Krzysztof Piatek, che ha segnato 6 gol nelle prime 5 partite in rossonero: nessuno come lui prima. Una rete ogni 60 minuti, media spaventosa. Sembrerebbe quasi una bestemmia non confermare il polacco titolare, però la scelta avrebbe una logica.

Innanzitutto c’è la necessità di far risentire Cutrone pienamente coinvolto nel progetto. Gattuso e la società hanno sempre detto di credere nel ragazzo, cresciuto anche nell’assorbire le esclusioni dalla formazione titolare. Patrick è maturato, come ha sottolineato il mister più volte, però ovviamente ha fame di giocare e di segnare. Milan-Empoli può essere l’occasione giusta per rilanciarlo dal primo minuto, seppur si tratti di un match da non sottovalutare affatto.

Piatek potrebbe iniziare dalla panchina, in modo tale da preservarlo per la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio. Il fatto che Gattuso creda in Cutrone è stato comunque confermato contro l’Atalanta, visto che Patrick è stato inserito a metà secondo tempo al posto del polacco. Nonostante il 3-1, la partita non era affatto chiusa e il mister ha dimostrato di fidarsi del ragazzo. Vedremo se domani per Milan-Empoli il bomber nato a Como riavrà una chance da titolare.

