MILAN NEWS – Ora c’è l’Empoli sul cammino di un Diavolo scatenato. Sbancato lo stadio Atleti Azzurri d’Italia con un’Atalanta travolta e spiazzata, il Milan ora ha un potenziale match point in chiave Champions League.

Tutt’altro scenario rispetto al girone d’andata, quando la formazione di Gennaro Gattuso non andava oltre l’1-1 contro i toscani ed era nel pieno della prima crisi stagionale per la formazione milanista. Dopo la vittoria in extremis contro la Roma, la squadra avrebbe poi faticato nelle successive tre giornate trovando il sorriso solo in casa del Sassuolo. Questa volta invece è un Milan diverso: rinvigorito, famelico e maturo.

Come riferisce il sito ufficiale dell’AIA, sarà l’arbitro Piero Giacomelli a dirigere il match di domani alle 20.30 a San Siro che aprirà la 25a giornata di Serie A. I guardalinea saranno Stefano Liberti e Rodolfo Di Vuolo, il quarto uomo sarà Daniele Minelli mentre al VAR presenzieranno Marco Di Bello e Vittorio Paolo Fiorito.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it