NEWS MILAN – Domani sera a San Siro mister Gennaro Gattuso dovrà rinunciare a Jesus Suso per Milan-Empoli. Infatti, lo spagnolo ha giocato sotto diffida con l’Atalanta e un’ammonizione gli è costata la squalifica. Sarà solamente in tribuna.

L’assenza dell’ex Liverpool fornisce una chance importante di giocare a chi solitamente parte dalla panchina. Il sostituto naturale del numero 8 rossonero è senza dubbio Samuel Castillejo. E’ un esterno destro offensivo di piede mancino e quindi sulla carta è il favorito per rimpiazzare il connazionale. Lui avrebbe bisogno di questa occasione per dimostrare il proprio valore, visto che finora non ha pienamente convinto.

Castillejo dovrebbe essere il preferito da Gattuso per il posto liberato dalla squalifica di Suso. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono altri due giocatori che vorrebbero quella maglia da titolare. Uno è Fabio Borini, giocatore sul quale il mister ha più volte dimostrato di contare. Lui può giocare sia a destra che a sinistra, anche se rispetto ai due esterni spagnoli ha certamente meno qualità tecniche e meno assist, che invece servono ad un centravanti come Krzysztof Piatek. L’ex Sunderland garantisce corsa e copertura difensiva, però Milan-Empoli sembra l’occasione giusta per rilanciare Samu titolare.

Un altro calciatore del Milan al quale non dispiacerebbe partire dal primo minuto è Patrick Cutrone, seppur in un ruolo che poco gli appartiene. Sarebbe una forzatura, visto che lui è un centravanti e schierarlo esterno offensivo non è l’ideale per valorizzare le sue doti. Difficile che Gattuso possa pensare di impiegarlo lì, anche se in passato in situazioni di emergenza lo ha fatto. Ed è anche complicato immaginare un ritorno al 4-4-2 per consentire al giovane bomber rossonero di affiancare Piatek. Questa sarebbe la soluzione ideale per il ragazzo. Ma salvo sorprese, dovremmo vedere Castillejo nella posizione di Suso domani sera a San Siro contro l’Empoli. E sempre con la disposizione tattica 4-3-3-.

Milan-Empoli, probabile formazione rossonera.

(4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo (Borini), Piatek, Calhanoglu.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it