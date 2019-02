MILAN NEWS – Oggi sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League nella cornice di Nyon, con ben sedici squadre protagoniste della competizione.

Purtroppo i tifosi del Milan hanno assistito distaccatamente a tale sorteggio, visto che la squadra di Gennaro Gattuso è uscita dalla coppa europea anzitempo, lo scorso mese di dicembre, arrivando al 3° posto del girone, a causa soprattutto del k.o. clamoroso in casa dell’Olympiacos.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Presenti al sorteggio invece i rivali cittadini dell’Inter, che dopo aver superato il Rapid Vienna hanno pescato negli ottavi i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, compagine tedesca che si trova attualmente al settimo posto della Bundesliga.

La gara d’andata si disputerà in Germania il prossimo 7 marzo, mentre quella di ritorno a San Siro il 14 dello stesso mese. Si tratta di una data molto complicata per l’Inter, visto che soltanto tre giorni dopo andrà in scena il derby di ritorno contro il Milan. Una gara determinante per la lotta alla zona Champions League, con i rossoneri che sperano di trovare in tale occasione i propri rivali diretti in una forma atletica poco brillante, magari provati dal doppio impegno europeo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it