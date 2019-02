Euro

Era atteso per oggi il sorteggio degli Ottavi di Finale dell’edizione 2018/2019 della UEFA Europa League. Appena conclusi i Sedicesimi, oggi dall’urna di Nyon sono emersi gli accoppiamenti del prossimo turno della competizione.

Le 16 squadre qualificate sono: Arsenal, Siviglia, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, Napoli, Salisburgo, Valencia, Villarreal, Zenit, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Kiev, Slavia Praga, Inter, Krasnodar. Per la Serie A sono rimaste Inter e Napoli, che hanno superato rispettivamente Rapid Vienna e Zurigo. Eliminata la Lazio, invece, per mano del Siviglia. Il Milan era uscito già nella fase a gironi. La finale sarà mercoledì 29 maggio a Baku, capitale dell’Azerbaigian.

Di seguito i sorteggi degli Ottavi di Finale della UEFA Europa League 2018/2019 (andata 7 marzo, ritorno 14 marzo).

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit San Pietroburgo-Villarreal

