NEWS MILAN – Protagonista in Milan–Empoli senza dubbi. Samu Castillejo ha dato risposte positive stasera con un gol e un assist. Ma non solo: lo spagnolo è piaciuto anche per lo spirito di sacrificio e le tante palle giocate.

Lui è uno di quelli col muso lungo quando non gioca, come rivelato da Gennaro Gattuso in conferenza. Ora ha avuto la sua occasione e l’ha sfruttata benissimo. A ‘Milan TV’ ha spiegato: “Spesso alcune squadre quando vengono qui si chiudono e giocano basse. Con la rete di Piatek la partita si è aperta e c’era più spazio“. Sulla sua prestazione: “E’ importante giocare con continuità. Devo continuare così“.

Il Milan continua la corsa al quarto posto. Con questi tre punti è di nuovo a più quattro sulla Roma e a meno uno dall’Inter (entrambe con una gara in meno). Castillejo ha parlato così dell’obiettivo Champions League: “Da qui a fine anno ci sarà tanto da soffrire. Ma noi dobbiamo continuare a fare punti“. Intanto martedì c’è la sfida all’Olimpico contro la Lazio per l’andata delle semifinali di Coppa italia: “E’ un nostro obiettivo, servirà una grande prestazione martedì. Abbiamo già eliminato una grande squadre come il Napoli“. Il Milan darà tutto per portare a casa un buon risultato.

Redazione MilanLive.it

