NEWS MILAN – Andrea Conti stasera torna titolare dopo tantissimo tempo. Gennaro Gattuso ha deciso di metterlo nella formazione iniziale per Milan-Empoli di campionato.

Il terzino destro rossonero è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di San Siro. A proposito delle sue condizioni fisiche ha detto: «Posso dirtelo solo dopo la partita. Più giochi più prendi condizione. Finora ho fatto qualche spezzone per recuperare fisicità. Vedremo oggi».

Per Conti un test certamente importante questo Milan-Empoli. Il mister ha deciso di lanciarlo titolare, lasciando a riposo Davide Calabria. L’ex Atalanta dovrà essere bravo a sfruttare l’occasione. Da 544 giorni non giocava dall’inizio e pertanto stasera sarà sicuramente qualcosa di speciale per lui. Siamo tutti curiosi di vederlo all’opera. Forza Andrea!

The boys are getting a feel for the pitch as kick-off nears 👊🏼

Il riscaldamento dei ragazzi in attesa del fischio d’inizio 💪🏼#MilanEmpoli pic.twitter.com/pYR2UMQiGh

— AC Milan (@acmilan) 22 febbraio 2019