MILAN EMPOLI – Tutto pronto a San Siro per l’anticipo della 25° giornata di Serie A. Milan–Empoli è una partita molto importante per la squadra rossonera. Bisogna dare continuità ai risultati per riuscire a lottare per il quarto posto fino alla fine.

Gennaro Gattuso ha però avvisato i suoi ieri in conferenza stampa: guai a sottovalutare gli uomini di Giuseppe Iachini, organizzati bene dal punto di vista tattico e con delle ottime qualità tecniche. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria di Bergamo, ma è il momento di dare altri segnali positivi e soprattutto di mettere pressione alle concorrenti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN–EMPOLI:

MILAN (4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

La partita inizierà alle 20.30.

