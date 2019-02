MILAN NEWS – L’obiettivo numero uno della stagione attuale del Milan è sicuramente il rientro in Champions League dopo tanti, troppi anni di assenza.

La squadra guidata da Gennaro Gattuso però vuole anche tentare di riportare un trofeo nella bacheca di Milanello, che manca addirittura dal lontano 2003. Si tratta della Coppa Italia, competizione che vede il Milan in semifinale contro la Lazio con una seria possibilità di conquistare l’accesso alla finalissima contro i rossoneri.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Addirittura, secondo ciò che ha scritto oggi il Corriere della Sera, sarebbe stata la proprietà Elliott Management a chiedere esplicitamente alla squadra di provare a portare la Coppa Italia nuovamente a Casa Milan; la famiglia Singer punta infatti principalmente alla qualificazione Champions che porterebbe prestigio e soprattutto introiti da 50 milioni di euro in cassa.

Ma gli americani in questo senso non sono insensibili riguardo al bisogno dei tifosi di ritrovare entusiasmo attraverso la conquista di un trofeo nazionale. L’idea è quella di vedere un Milan in finale il prossimo 15 maggio a Roma (contro una tra Fiorentina e Atalanta). La Coppa Italia non porterà di certo grandi introiti finanziari, ma almeno la possibilità di pregiarsi di un successo stagionale e di andare a disputare la Supercoppa Italiana anche il prossimo anno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it