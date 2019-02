Brutta notizia per il Chelsea. Infatti, il club londinese nelle prossime due sessioni di calciomercato non potrà fare operazioni. Un provvedimento pesante per i Blues, che faranno sicuramente ricorso.

La decisione arriva dalla Commissione Disciplinare della FIFA, che ha sanzionato il Chelsea e la Football Association per le violazioni relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni. La società londinese ha violato l’art. 19 del Regolamento nel caso di ventinove (29) giocatori minori e ha inoltre commesso diverse altre infrazioni relative ai requisiti di registrazione per i calciatori. E ha infranto anche l’art. 18bis del Regolamento in relazione a due accordi conclusi in materia di minori e che gli hanno permesso di influenzare altri club in materia di trasferimenti.

Il Chelsea non potrà tesserare nuovi acquisti nelle prossime due finestre del calciomercato. Dunque, nell’estate 2019 e nel gennaio 2020 niente rinforzi. Solamente nella sessione estiva 2020 potranno esserci nuovi tesseramenti. Il provvedimento riguarda solamente operazioni in entrata, non impedisce le cessioni. Il club è stato multato per 600.000 franchi e viene concesso un periodo di 90 giorni per regolarizzare la situazione dei giocatori minori interessati. La dirigenza blues può fare ricorso dinnanzi alla Commissione d’appello della FIFA.

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz — FIFA Media (@fifamedia) 22 febbraio 2019

Matteo Bellan

