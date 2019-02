CALCIOMERCATO MILAN – Il periodo positivo della squadra rossonera non farà certamente adagiare sugli allori la dirigenza, in particolare Leonardo de Araujo, già super attivi nel programmare il futuro prossimo.

Anzi, dopo i rinforzi inaspettatamente decisivi sin da subito (Paquetà e Piatek) arrivati a gennaio, per l’estate sono previsti altri acquisti. Le indiscrezioni su possibili obiettivi del dirigente sono già tanti in giro tra i vari media. I colleghi di Rai Sport hanno riferito oggi tre nomi sui quali Leonardo starebbe lavorando per il prossimo futuro. Si tratta di Reinier, Helinho e Luan Santos. Andiamo a vedere meglio ulteriori informazioni e caratteristiche dei tre calciatori sopracitati: ribadiamo, tutti brasiliani.

Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI

Calciomercato Milan, tre giovani brasiliani nel mirino di Leonardo

Reinier Jesus Carvalho è un ex compagno di Lucas Paquetà, infatti gioca nel Flamengo ed è un classe 2002: lo scorso gennaio ha compiuto 17 anni. Nonostante la giovane età, è già alto 185 cm e predilige il ruolo di trequartista. Piede preferito: destro. Il contratto con il club brasiliano è fino al giugno 2020. Non ci sono dati da Transfermarkt riguardo al rendimento con i club, ma è riportata una statistica con il Brasile Under-17: ha giocato 3 partite e segnato 1 gol. Da segnalare che in tutte e tre le partite giocate, ha indossato la fascia di Capitano. Reinier è stato accostato anche a Real Madrid e Juventus.



Hélio Júnio Nunes de Castro, noto come Helinho, è un centrocampista classe 2000: ad aprile prossimo compirà 19 anni. Alto 175 cm, gioca nel San Paolo: può ricoprire i ruoli di centrocampista centrale e all’occorrenza anche di esterno sinistro e destro, anche se il suo piede preferito è il sinistro. Ha un contratto fino al giugno 2023. In questa stagione ha collezionato 1 presenza in Copa Libertadores; da aprile 2018 a dicembre 2018 ha collezionato 5 presenze nel campionato Brasileiro Serie A, con 1 gol all’attivo: in 4 di queste partite è stato schierato da ala destra (fonte Transfermarkt). È stato anche convocato dalle varie giovanile della nazionale brasiliana, ma non ha mai esordito.

Luan Vinicius da Silva Santos, noto come Luan Santos, gioca anch’egli nel San Paolo. Classe 1999, a maggio prossimo compirà 20 anni. Alto 175 cm, si tratta di un mediano che agisce davanti la difesa. Ha un contratto con il club sudamericano fino al giugno 2022. Due convocazioni in Copa Liberadores in queste settimane, ma nessuna presenza. La scorsa stagione invece ha giocato 7 partite nel Brasileirao, con 1 assist all’attivo e 1 ammonizione. In queste 5 partite, 4 le ha giocate da mediano, una da trequartista (dove ha fornito l’unico assist).



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

