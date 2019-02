NEWS MILAN – Una vittoria preziosa, non scontata nonostante la caratura dell’avversario potesse dire altro. Gattuso aveva avvisato tutti alla vigilia, e non è un caso che il Milan abbia sofferto l’Empoli nel primo tempo.

Fortunatamente la squadra ha riordinato le idee negli spogliatoi, e nella ripresa è riuscita a venire fuori, dominando e chiudendo in pochi minuti la partita. Rossoneri che conservano il quarto posto in classifica anche per questa giornata, a prescindere dai risultati delle avversarie. La gioia della squadra è stata tanta, come sempre ad ogni vittoria, e l’hanno mostrato sia in campo che sui social. Tanti i post su Instagram: partiamo dal migliore in campo e autore di un gol (il terzo) e un assist, Samuel Castillejo. Lo spagnolo ha scritto: “Gol ✔ 3 punti ✔ Ora testa alla prossima partita, torna la Coppa Italia 🔴⚫ #ForzaMilan”.

Ancora in gol Krzysztof Piatek, con una doppia esultanza: prima il bacio, dedicato alla fidanzata Paulina, poi le solite pistole. “Complimenti a tutti per questa bella vittoria! Contento di aver segnato davanti ai nostri tifosi ❤️🖤💥” ha scritto Franck Kessié, altro marcatore di ieri. Messaggi social anche da Mateo Musacchio, Patrick Cutrone e Hakan Calhanoglu tra gli altri. Di seguito ecco anche le foto pubblicate dai calciatori rossoneri nel post Milan-Empoli:

Visualizza questo post su Instagram Avanti così ➕3️⃣💪🏻🔴⚫️ #acmilan #PC63 Un post condiviso da Patrick Cutrone (@patrickcutrone63) in data: Feb 23, 2019 at 6:26 PST

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

