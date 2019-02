NEWS MILAN – Milan-Empoli 3-0, finisce così l’anticipo della 25a giornata di Serie A. Sette giorni dopo il prezioso successo di Bergamo, la formazione di Gennaro Gattuso vince ancora e si porta a -1 dal terzo posto in attesa di Fiorentina-Inter di domani.

Si parte subito forte allo Stadio San Siro: tempo 10 minuti e Lucas Paquetá sblocca già il risultato su assist al bacio di Ricardo Rodriguez, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco netto del brasiliano. Da lì il Milan rallenta, fatica a scalfire il muro toscano e un ottimo Bartlomiej Dragowski nega il vantaggio a Samuel Castillejo in ben due occasioni con due grandi parate.

Nella ripresa però il Diavolo si scatena: bastano infatti 4 minuti, e il solito Krzysztof Piatek la sblocca con un piattone mancino in area di rigore su traversone basso di Hakan Calhanoglu dalla destra. Al 51esimo, grazie a un Castillejo particolarmente ispirato, c’è poi il raddoppio firmato da Frank Kessié con un delizioso pallonetto. Il tris finale è firmato proprio dallo spagnolo ex Villarreall in campo al posto dello squalificato Suso: su assist di Andrea Conti, il 24enne chiude definitivamente i giochi con una zampata vincente che insacca la palla nell’angolo giusto. Sulla strada rossonera ora ci saranno Lazio e Sassuolo: martedì si va a Roma per la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, sabato appuntamento al Meazza per la prossima giornata di campionato.

Redazione MilanLive.it

