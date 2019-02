MILAN NEWS – Un demonio, una sentenza, un flagello: ormai non ci sono più parole per descrivere Krzysztof Piatek. Il neo bomber del Milan va contro la logica e la statistica, così ora salgono a 7 le sue realizzazioni col Diavolo in questo 2019.

Tra mente e campo, Gonzalo Higuaín è già quasi spazzato via. L’ex Genoa è infatti già a -1 dal centravanti sudamericano fermo a 8 realizzazioni, uno score che di questo passo è destinato ad essere travolto dal gigante dell’Est che intanto si avvicina anche ai mostri sacri. Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport, il 24enne ora sale a 18 reti in campionato ed è appena a una distanza anche da Cristiano Ronaldo. A livello internazionale nel mirino c’è invece Lionel Messi: 26 sono le reti stagionali siglate dell’ex Grifone considerando tutte le competizioni, 30 quelle del fenomeno argentino. Piatek col Milan ha segnato 7 gol in 5 partite da titolare con i primi 9 tiri in porta, e come sottolinea il quotidiano, l’ultimo milanista ad aver segnato in tutte le prime 4 presenze in A era stato Oliver Bierhoff nel 1998. Ma l’attaccante di Dzierzoniow, accostato inevitabilmente a Robert Lewandowski adesso, non è solo una macchina da goal. “Piatek non è solo un goleador, è bravo anche a farti giocare bene. Si muove bene e tanto, si sacrifica per la squadra, corre. E poi appena tocca la palla la mette dentro”, ha infatti spiegato ieri Gennaro Gattuso nel post partita di ieri a San Siro.

Redazione MilanLive.it

