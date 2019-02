NEWS MILAN – Ieri partita da spettatore non pagante per Gianluigi Donnarumma, mai seriamente impegnato dagli avversari con tiri pericolosi.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Nessun tipo di straordinario per il 99 rossonero, che nelle precedenti partite era stato tra i protagonisti della squadra, aiutando i compagni con parate da fenomeno. Ieri contro l’Empoli a San Siro, Gigio ha chiuso ancora una volta la partita con la propria porta inviolata: ennesimo clean sheet stagionale, il quarto consecutivo in casa (considerando i tre di campionato e uno in Coppa Italia) nei match contro Napoli (2 partite consecutive), Cagliari ed Empoli. Donnarumma ha subito solo quattro reti nelle ultime undici partite di campionato: un dato incredibile, sul quale ha certamente grossi meriti l’estremo difensore, ma in generale tutta la squadra a partire dagli attaccanti.

Precisamente il Milan sin qui ha chiuso le partite con i clean sheet in 10 match tra campionato, Europa League e Coppa Italia: in 8 sfide a difendere la porta rossonera c’era Gigio Donnarumma, mentre nelle altre due (contro Dudelange e Sampdoria in Coppa Italia) c’era Pepe Reina.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it