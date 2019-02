NEWS MILAN – La rimonta del Milan e la rivincita di Gennaro Gattuso. Perché la rinascita del Diavolo passa anche e soprattutto per il tecnico rossonero: Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá hanno permesso la svolta, sì, ma il doppio colpo di Elliott Management Corporation si unisce comunque allo strepitoso lavoro quotidiano svolto a Milanello.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Abnegazione, concentrazione e mentalità. La squadra è con lui e lo segue, e basta vedere lo spirito sacrificio di ogni singolo interprete per averne la conferma. Suso e Hakan Calhanoglu ripiegano a più non posso e sono diventati fondamentali negli equilibri della squadra, Paquetá anche si è messo subito a disposizione con una gran lavoro in fase passiva che unisce a una qualità importante. Decisivo poi il piazzamento di Tiémoué Bakayoko nel cuore del centrocampo: ora la mediana fa un grande filtro, così i pericoli per Gianluigi Donnarumma sono diminuiti a dismisura.

La difesa, continuamente colpita a inizio campionato, ora è un bunker grazie al lavoro tattico e psicologico del’allenatore che non ha mai mollato di un centimetro. Ha gestito in modo ottimale la vicenda bollente legata a Gonzalo Higuaín, ha fatto sempre da scudo alla squadra e il possibile anche nel pieno dell’emergenza. Il mister ci ha messo il cuore e la faccia, proprio come faceva un tempo in campo. Ed è per questo, sottolinea Tuttosport oggi in edicola, che il San Siro è tornato ai suoi piedi: cori e applausi per lui ieri durante la gara con l’Empoli, segnali distensivi di un popolo finalmente riconquistato rispetto agli attriti iniziali.

“L’entusiasmo del pubblico? I tifosi li coinvolgi giocando bene, facendo buone trame e dimostrando voglia. Mancano ancora tredici gare, non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare a recuperare energie per la prossima partita. Il pubblico e San Siro possono essere una forza, ma se vuoi essere protagonista nel Milan, devi saper convivere con la pressione che c’è in questo stadio”, sono state queste le parole di Gattuso ieri nel post partita. Intanto dopo il periodo buio e l’esonero a un passo in due circostanze, ora sogna in grande. E’ ora di riportare il Milan lì dove manca da tanto, troppo, tempo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it