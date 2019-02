NEWS MILAN – Martedì sera il Milan tornerà in campo, ancora all’Olimpico (per la terza volta in stagione), per giocare la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio.

I biancocelesti hanno superato il turno vincendo ai rigori a San Siro contro l’Inter, mentre i rossoneri hanno sconfitto 2-0 il Napoli con i primi due gol rossoneri di Krzysztof Piatek. Nonostante si tratti di una partita di cartello, tra due big che si giocano la finale, lo stadio Olimpico sarà mezzo vuoto. Appena 21.000 gli spettatori attesi sugli spalti, dei quali 3.700 saranno milanisti. Questi sin qui sono i dati che i colleghi de Il Corriere dello Sport riportano. È vero che ci sono ancora 48 ore per acquistare i tagliandi, ma difficilmente nei prossimi giorni le vendite aumenteranno di tanto.

Non è facilmente spiegabile questo svuotamento dell’Olimpico, soprattutto visto che parliamo di una partita di cartello e che potrebbe portare una delle due squadre a giocarsi un trofeo che manca da tanto tempo. I biancocelesti di Simone Inzaghi in queste ultime settimane non stanno attraversando un periodo brillante, visto che sono usciti dall’Europa League contro il Siviglia e hanno rallentato la corsa verso il quarto posto valido per la Champions League perdendo in casa del Genoa. Ciò per non giustifica tale situazione. Speriamo che il Milan possa approfittare di uno stadio con pochi tifosi laziale per andare a vincere e portarsi avanti per il match di ritorno.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

