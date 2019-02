La carriera da allenatore di Vincenzo Montella potrebbe ripartire molto lontano dall’Italia, in un paese piuttosto esotico e dalle abitudini molto diverse.

L’ex tecnico del Milan infatti, come riporta Tuttosport, avrebbe ricevuto da qualche giorno la proposta ufficiale della Federcalcio iraniana, che lo vorrebbe come nuovo commissario tecnico dopo la lunga militanza del portoghese Carlos Queiroz come allenatore dell’Iran.

Sul piatto dell’offerta iraniana c’è un contratto da 1,5 milioni netti all’anno più diversi bonus che farebbero fronte ai risultati sportivi che Montella riuscirà ad ottenere con il ‘Team Melli’ asiatico. L’intenzione della Federcalcio è quella di mettere sotto contratto l’ex rossonero per tre anni e mezzo, ovvero fino al Mondiale del 2022 che si disputerà in Qatar.

L’allenatore di Pomigliano d’Arco si è preso l’intero weekend di riflessione prima di dare una risposta definitiva. Montella viene da un periodo piuttosto negativo di carriera: esonerato a novembre 2017 dal Milan aveva tentato l’esperienza spagnola a Siviglia, terminata però anzitempo ad aprile dello scorso anno. Il mister è fermo dunque da circa dieci mesi e potrebbe dunque essere tentato da questa esotica esperienza come commissario tecnico.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

