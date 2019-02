Alle 17:30 il Wembley Stadium di Londra sarà il palcoscenico della finale di Carabao League Cup tra Chelsea e Manchester City. Una sfida fondamentale per le due squadre, che potrebbe decidere il futuro nel breve termine di Maurizio Sarri.

I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali del match, con i Blues che giocheranno senza attaccante: oltre a Oliver Giroud, in panchina andrà anche Gonzalo Higuain. Una scelta a sorpresa e per certi versi clamorosa, visto che Sarri ha richiesto con insistenza l’attaccante argentino e tenerlo fuori nella partita più importante, in una finale, risulta davvero strano. È anche vero però che il Chelsea sin qui ha faticato moltissimo a trovare il gol, eccetto nel match contro il già retrocesso Huddersfield diverse settimane fa ormai. Le sconfitte pesanti di questi mesi tra Premier League ed FA Cup, hanno fatto optare per una formazione più equilibrata.

Proprio contro il Manchester City di Pep Guardiola, il Chelsea aveva subito una sonora batosta (6-0) lo scorso 10 febbraio all’Etihad Stadium: in quell’occasione al centro dell’attacco c’è sempre stato Higuain, così come in tutte le altre partite eccetto le due vinte in Europa League tra andata e ritorno contro il Malmo. Vedremo come giocherà il Chelsea senza Higuain, ed in generale senza una punta di ruolo. Di seguito le formazioni ufficiali della finale di Carabao Cup:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Emerson; Jorginho, Kante, Barkley; Willian, Hazard, Pedro.

Allenatore: Sarri.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker; Fernandinho, Silva; De Bruyne, Bernardo, Sterling; Aguero.

Allenatore: Guardiola.

