NEWS MILAN – Hakan Calhanoglu presto diventerà papà. Nota da tempo la gravidanza della moglie, che dovrebbe partorire a breve. I colleghi di Sky Sport 24 parlano di nascita imminente, con il fantasista turco in dubbio per Lazio-Milan.

Non è ancora noto il giorno della nascita della figlia di Calhanoglu, dato per imminente: a rischio dunque la sua presenza in trasferta all’Olimpico contro la Lazio, match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Gattuso spera di poter contare sul proprio esterno d’attacco, che in queste settimane ha alzato il livello delle proprie prestazioni: contro l’Atalanta è tornato al gol in campionato che mancava dalla scorsa stagione, mentre con l’Empoli venerdì sera è stato decisivo con l’assist per Piatek sull’1-0.

Vedremo quando partorirà la signora Calhanoglu, con Hakan che nei giorni scorsi ha pubblicato proprio una foto con il pancione della moglie Sinem e le ha dedicato un bel messaggio nel giorno del suo compleanno: “Sei la donna più forte ed ispirante che abbia mai incontrato. Non vedo l’ora che tu possa essere la miglior mamma del mondo per la nostra piccola principessa. Ti amo così tanto”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it