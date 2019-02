MILAN NEWS – Archiviata la sfida sulla carta non così impegnativa contro l’Empoli in casa, il Milan si concentra subito sul prossimo delicato impegno.

Martedì sera i rossoneri sono di scena allo stadio Olimpico contro la Lazio, per la semifinale di andata di Coppa Italia. Proprio come un anno fa il Milan se la dovrà vedere con i capitolini in una doppia sfida tutta da vivere che decreterà chi sarà la prossima finalista della competizione nazionale.

Come detto già da ieri, con la ripresa immediata degli allenamenti a Milanello, la banda di Rino Gattuso ha iniziato a concentrarsi sulla trasferta romana. Un risultato positivo nel match d’andata darebbe al Milan un buon vantaggio da sfruttare per la gara di ritorno a San Siro prevista per il 24 aprile prossimo. Intanto il Corriere dello Sport segnala cambi praticamente certi di formazione per il Milan in vista della Lazio, con il rientro di almeno due titolarissimi.

Jesus Suso sarà sicuramente della partita: lo spagnolo, dopo la squalifica in campionato, tornerà in campo come ala destra d’attacco sostituendo un pur brillante Samu Castillejo, il quale potrà essere comunque utile a gara in corso. Molto probabile anche l’avvicendamento in difesa tra Andrea Conti e Davide Calabria, con quest’ultimo terzino che riprenderà il proprio posto dal 1′ minuto dopo il venerdì di riposo concessogli da Gattuso. Sarà dunque il Milan standard delle ultime settimane (lo stesso che ha fermato la Roma sempre all’Olimpico) a giocarsi l’andata delle semifinali di coppa.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

