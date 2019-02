MILAN NEWS – C’era chi, prima di Milan-Empoli, era leggermente preoccupato per la scelta di Gennaro Gattuso di schierare dopo 544 giorni Andrea Conti titolare dal 1′ minuto in una sfida delicata e importante.

Il terzino ex Atalanta, rientrato dopo due lunghissimi stop per infortuni gravi al ginocchio, ha però dimostrato che sta bene, è pienamente recuperato e soprattutto che potrà dare una grossa mano alla squadra rossonera in vista dell’ultima fase della stagione.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

In realtà Conti aveva già mostrato i suoi miglioramenti atletici e muscolari prima del match giocato da titolare venerdì sera a San Siro. Nelle apparizioni di inizio anno infatti l’ex orobico si era fatto notare per scatti a ripetizione e per quella verve offensiva che lo ha fatto conoscere nel calcio che conta, avvicinandolo persino alla Nazionale maggiore prima dei suddetti dolorosi infortuni.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Conti è già divenuto uomo decisivo nella manovra d’attacco del Milan; dal suo piede destro sono infatti già arrivati tre assist vincenti da quando è rientrato in prima squadra. Il terzino ha servito il pallone perfetto a Patrick Cutrone per il primo dei due gol con cui il giovane bomber ha steso la Sampdoria in Coppa Italia ad inizio gennaio. Conti si è ripetuto sempre a Marassi servendo l’assist decisivo alla rete di Fabio Borini, utile ad aprire le marcature contro il Genoa. Infine venerdì ha corredato la sua ottima prestazione con il passaggio smarcante che ha permesso a Samu Castillejo di realizzare il 3-0 sull’Empoli.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it