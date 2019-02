MILAN NEWS – Luis Muriel rifiuta il Milan per la Fiorentina? Meglio così, vedendo gli sviluppi e l’approdo in rossonero di un inferocito Krzysztof Piatek. Ma non è del tutto d’accordo l’attaccante colombiano, intervenuto in merito nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il fantasista sudamericano, infatti, non crede che abbia favorito indirettamente l’approdo del centravanti polacco: “Non è vero. L’idea dei dirigenti rossoneri era di farmi giocare insieme a Higuaín. Lui ha preso il posto del Pipita”. Il suo approdo – secondo la versione del giocatore – sarebbe stato quindi in ottica un rinforzo sull’esterno capace di giocare anche come seconda punta, profilo che effettivamente il Diavolo ha poi ricercato fino alla fine ma senza successo.

Nessun pentimento, tuttavia, per il talento latino protagonista di un ottimo avvio in maglia giola: “Io sono comunque felice di aver scelto la Fiorentina. Corvino e Pioli mi hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo fin dai primi contatti. E non hanno tradito la parola che mi avevano dato”. Il 27enne intanto punta alla finale del 15 maggio e non solo: “La mia rete più importante? Quella che potrebbe regalare la Coppa Italia. In questa città un trofeo manca da troppo tempo. E poi vorrei segnare il gol che vale il quarto posto. Ora è impossibile. Spero in futuro…”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it