MILAN NEWS – La forza del Milan attuale si può probabilmente sintetizzare in due qualità strutturali che di recente sono state messe in evidenza dai risultati positivi.

La prima è che Gennaro Gattuso ha finalmente trovato la quadratura del cerchio, scegliendo il 4-3-3 come modulo perfetto per le caratteristiche dei suoi calciatori e soprattutto un undici titolare quasi intoccabile, fatto di certezze e punti fermi. La seconda qualità è la compattezza difensiva: il Milan da inizio 2019 ha subito in gare ufficiali soltanto tre reti, un trend decisamente più positivo di quello visto nella prima parte di stagione.

Uno degli intoccabili ed inamovibili della formazione rossonera è sempre Alessio Romagnoli, che oltre ad essere il difensore probabilmente di maggior qualità della rosa è anche il capitano del Milan attuale, un leader a tutto tondo che a soli 23 anni si è preso senza problemi la responsabilità di guidare il reparto e la squadra intera.

La scelta di fare Romagnoli capitano è tutta di mister Gattuso, che come riporta Tuttosport ha esaltato le qualità del suo stopper mancino difendendo tale decisione: “Sono stato massacrato per aver scelto Romagnoli come capitano. La fascia l’ha responsabilizzato, ha grandi margini di miglioramento. Può scrivere pagine importanti con questa maglia. Non faccio nessun prezzo per lui, sennò arriva qualcuno e me lo porta via. Anzi, dico che non vale nulla, è scarso ed è giusto che stia con noi”. Ad oggi c’è dunque da dire che la scelta di Gattuso è stata più che azzeccata, visto il rendimento suo e della difesa in generale.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

