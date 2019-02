MILAN NEWS – Le ultime settimane molto positive del Milan, che in campionato vola a ritmi finalmente continui e significativi, hanno portato anche un altro risultato da sottolineare.

Il pubblico rossonero è tornato ad affollare lo stadio di San Siro, dimostrando di poter essere un’arma in più nella lotta alla zona Champions League. Il Milan aveva toccato il punto più basso di affluenza a dicembre, nel match contro la Fiorentina dove si sfioravano i 40 mila spettatori, a causa del momento difficile dei rossoneri e dalla recente uscita di scena dall’Europa League.

Ma il filotto di risultati utili consecutivi ed i nuovi innesti arrivati dal mercato hanno riavvicinato la gente milanista alla squadra di Gennaro Gattuso. Numeri in crescita sugli spalti e, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, si prevede un piccolo record anche sabato prossimo, quando alle ore 18 si giocherà Milan-Sassuolo. Previsti circa 60 mila tifosi rossoneri a San Siro, cifra che determinerà tale match come quello con la maggiore affluenza di tifosi della stagione, secondo solo a Milan-Juventus dello scorso mese di novembre.

Febbre Milan alle stelle dunque per i tifosi rossoneri che vogliono affollare il ‘Meazza’ in questa fase caldissima della stagione, nella speranza che la banda Gattuso risponda ancora una volta presente avvicinando i rivali dell’Inter al terzo posto. E proprio nel derby di ritorno del prossimo 17 marzo potrebbe arrivare il record assoluto di spettatori stagionali: una stracittadina così decisiva per le zona alte della classifica non si vedeva da tanti, troppi anni.

