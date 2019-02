NEWS MILAN – Andrea Conti e Luca Biglia, rinforzi direttamente da Milanello. Perché oltre al doppio colpo strepitoso targato Elliott Management Corporation, anche l’infermeria si è impegnata per offrire due innesti alla formazione di Gennaro Gattuso.

Così eccoli entrambi in occasione di Milan-Empoli. Il primo è tornato in campo dal 1′ direttamente 454 giorni dopo, il regista argentino è invece subentrato solo a 15 minuti dal triplice fischio. Ma se l’esterno di Lecco ha già iniziato a rosicchiare punti nelle gerarchie con già tre assist in questo 2019, sarà decisamente più dura per l’ex Lazio alle prese con un totem come oramai è diventato Tiémoué Bakayoko in maglia rossonera. E ci vorrà anche tempo – sottolinea il quotidiano – per una vera e sana concorrenza interna. Perché col rientro anticipato anche di due settimane rispetto alla tabella di marcia, il sudamericano ha comunque bisogno di ulteriore tempo per ritrovare la miglior brillantezza e il ritmo partita.

Quel che è certo è che Rino ora potrà sicuramente su due centrocampisti centrali, anche con caratteristiche differenti e utili in base al tipo di partita. L’alternativa, altrimenti, sarebbe impiegarli entrambi in una mediana a due, magari quando sarà necessario offrire un turno di riposo a Frank Kessié o Lucas Paquetá. Nel frattempo bisognerà dare anche un occhio al futuro. Perché col contratto triennale firmato nel 2017, il classe 86 va quindi verso la scadenza tra 15 mesi. E ’essere già in un’età over 30 – sottolinea il giornale – potrebbe spingere la dirigenza a scegliere di lasciar cadere il vincolo naturale piuttosto che rinnovare ancora, visto che la società comunque opererà nel reparto in questione in estate. Priorità assoluta a Bakayoko dal Chelsea: servono 38 milioni di euro per il riscatto.

