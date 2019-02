NEWS MILAN – La quiete dopo la tempesta per Andrea Conti. E che tempesta. Un vero e proprio diluvio universale per l’esterno del Milan, un cataclisma che non solo lo ha travolto nel pieno della carriera, ma che ha rischiato anche di compromettere la stessa. Il peggio però è passato, e il 24enne di Lecco, venerdì sera, ha finalmente rivisto il campo dal primo minuto.

Rieccolo quindi, 544 giorni giorni dopo. Da Milan-Cagliari del 27 agosto 2017 a Milan-Empoli di due giorni fa. L’esterno, autore dell’assist sul 3-0 finale, ha voluto manifestare l’incontenibile gioia con un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram: “Uscire dallo spogliatoio insieme agli altri, il tunnel, lo schieramento in campo, le strette di mano ad avversari ed arbitri. Sentire il fischio d’inizio e cominciare già a correre. Non era la prima volta, ma 544 giorni dopo era come se lo fosse”.

Un acquisto aggiunto per Gennaro Gattuso, e lo confermano i i numeri. Il passaggio decisivo per il goal di Samuel Castillejo, infatti, è già il terzo dal suo rientro a inizio anno: è stato decisivo in tal senso già con Patrick Cutrone in Milan-Sampdoria di Coppa Italia, poi la riconferma qualche giorno più tardi favorendo Fabio Borini in casa del Genoa. Ma tutto da subentrante, fino a quel momento. Ora si fa sul serio. In tutto e per tutto.

Redazione MilanLive.it

