CALCIOMERCATO MILAN – “Se Cutrone resta al Milan? Vedremo…“, con questa frase Donato Orgnoni, agente dell’attaccante rossonero, spaventa club e tifosi. Il procuratore, intervenuto a ‘Radio Marte’, ha commentato con questa frase sibillina la situazione del giovane centravanti.

Di recente si è parlato di un interessamento dell’Atletico Madrid. Suo padre, proprio in compagnia dell’agente, è stato al Wanda Metropolitano mercoledì scorso per assistere al match dei ‘Colchoneros’ contro la Juventus. La voce è stato subito “smontata” da diverse fonti: il padre era lì semplicemente per assistere alla partita, mentre il procuratore è anche colui che gestisce gli interessi di Mattia De Sciglio, sceso in campo nella partita di Madrid da titolare.

E chissà se è proprio l’Atletico in questo momento a far vacillare Cutrone. Che ha perso il ruolo da protagonista avuto fino a qualche mese fa. L’arrivo di Krzysztof Piatek ha complicato la sua situazione. Il polacco segna a raffica e il giovane bomber ha perso la centralità. Anche se, è giusto sottolinearlo, Gennaro Gattuso continua a dargli spazio anche se solo a gara in corso. Però in questo modo gli lancia un messaggio chiaro: è dentro il progetto tecnico-tattico e punta fortemente su di lui. Ma soprattutto si fida, altrimenti non lo avrebbe messo in campo anche sul risultato in bilico, come a Bergamo e non solo.

Adesso questa dichiarazione dell’agente che mette un po’ paura a tifosi e Milan. La società punta fortemente su Cutrone per il futuro e vuole tenerlo ad ogni costo. Ma è chiaro che molto dipende dalla volontà del calciatore. Che potrebbe decidere di andar via se dovesse continuare ad avere poco spazio. Ma Patrick ha espresso più volte l’amore per la maglia rossonera, è molto legato alla causa e soprattutto ha la stima di compagni e tifosi. Nel Calciomercato di oggi nulla è prevedibile, ma siamo certi che il nostro bomber non vuole andar via!

Redazione MilanLive.it

