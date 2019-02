NEWS MILAN – Questo è il giorno del 20° compleanno di Gianluigi Donnarumma e nel mondo del calcio in molti stanno facendo gli auguri al portiere rossonero. Sia compagni che avversari.

Tra coloro che anno voluto dedicare un pensiero al numero 99 del Milan c’è Ciro Immobile, rivale di Gigio domani sera. All’Olimpico, infatti, andrà di scena la semifinale di andata di Coppa Italia/TIM Cup 2018/2019 tra la Lazio e la squadra rossonera. E ovviamente il bomber biancoceleste sarà uno dei protagonisti più attesi.

Immobile in una storia su Instagram ha scritto il seguente messaggio a Donnarumma: «Buon compleanno amico mio, ci vediamo domani. Ci sarà una sorpresa per te». Il centravanti biancoceleste, campano come Gigio, spera di fare una sorpresa non proprio gradita al suo amico: ovvero fargli gol. Già in passato l’ex di Torino, Borussia Dortmund e Siviglia ha segnato contro il Milan e sicuramente cercherà di ripetersi. Ovviamente l’estremo difensore di Gattuso cercherà di evitare di prendere gol anche contro la Lazio.

Redazione MilanLive.it

