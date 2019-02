NEWS MILAN – Siamo alla vigilia di Lazio-Milan, partita valida per l’andata delle Semifinali della Coppa Italia 2018/2019. La squadra rossonera partirà dall’aeroporto Malpensa nel pomeriggio per raggiungere Roma.

Intanto oggi Gennaro Gattuso ha rilasciato le consuete dichiarazioni del giorno che precede le partite. Non lo ha fatto, però, in conferenza stampa. Il mister però in vista del delicato match allo stadio Olimpico ha parlato a Rai Sport. Ecco le sue parole sul momento della squadra: “Stiamo attraversando un buon momento sicuramente, ma domani giochiamo contro una realtà del calcio italiano da diversi anni. C’è grande rispetto per la Lazio, c’è una partita difficile da affrontare, ce la giocheremo sicuramente“.

La Coppa Italia è un trofeo che manca dal 2003 nella bacheca del Milan: “Pensiamo a preparare bene questa partita, poi sabato incontreremo il Sassuolo, ma ci penseremo dopo“. Sull’entusiasmo ritrovato nello spogliatoio rossonero: “Non è merito solo di Piatek e Paquetà. E’ merito della squadra, anche per il momento positivo. Siamo contenti dell’entusiasmo dei tifosi. Dobbiamo essere bravi a tenerlo alto, poi vedremo dove arriveremo“.

Redazione MilanLive.it

