MILAN NEWS – C’è grande attesa per la sfida di domani sera allo stadio Olimpico, dove il Milan sarà ospite della Lazio nella semifinale di Coppa Italia, gara d’andata.

Un match da non fallire per la formazione rossonera, che vuole a tutti i costi bissare il cammino dello scorso anno e arrivare in finale di coppa, superando ancora una volta l’ostacolo biancoceleste. Già un anno fa a Gattuso e compagnia servirono i calci di rigore, proprio all’Olimpico, per avere la meglio della squadra di Simone Inzaghi e raggiungere la finalissima.

Intanto poco fa Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati, pubblicata anche da Acmilan.com; ritorna a disposizione Jesus Suso dopo la squalifica in campionato, mentre restano fuori causa gli infortunati Zapata, Caldara e Bonaventura. Presenti anche gli ormai recuperati Pepe Reina, Biglia e Strinic.

Ecco la lista dei convocati per Lazio-Milan:

📋 The boss names a 23-man squad for the first leg of the #CoppaItalia semi-finals

Sono 23 i rossoneri convocati per #LazioMilan 🔴⚫️@BioscalinITA pic.twitter.com/jeCSoWv0Zy — AC Milan (@acmilan) 25 febbraio 2019

