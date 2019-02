MILAN NEWS – Ribaltone Milan, in tutto e per tutto. Da una stagione apparentemente fallimentare a un’altra potenzialmente esaltante: l’Inter ora e a -2, e la Lazio è l’ultimo ostacolo per una nuova finalissima di Coppa Italia.

Ma è soprattutto un dato in particolare a balzare all’occhio in questa rinascita, ed è quello riguardante la fase difensiva. Dalla pioggia di goal incassati nella prima parte di stagione all’attuale bunker rossonero: anche qui infatti si è ribaltato il mondo rossonero. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il cambio di passo si è concretizzato dalla 12a giornata contro il Parma: da quel 2-1 del 5 dicembre, la formazione rossonera ha poi subìto soltanto 5 reti negli ultimi tre mesi. Merito, chiaramente, di Gennaro Gattuso.

La svolta – sottolinea il quotidiano – è avvenuta soprattutto attraverso tre mosse: il piazzamento della doppia diga composta da Frank Kessié e Tiémoué Bakayoko, gli interpreti scelti per la difesa che hanno alzato la soglia dell’attenzione e l’enorme lavoro degli esterno d’attacco che iniziano il pressing sul portatore di palla da metà campo fino a ripiegare in difesa. I movimenti della difesa, adesso, sono talmente collaudati che nemmeno il turnover forzato spaventa. Pur cambiando i protagonisti, infatti, il risultato non è cambiato. Anzi: Cristian Zapata e Ignazio Abate, adattato, anche hanno dato grandi risposte. Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio abbinano qualità diverse e sono complementari, ma è per Ricardo Rodriguez che Rino ha proprio un debole: colonna portante, mai sostituito e l’uomo più impiegato tra tutti i giocatori di movimento.

