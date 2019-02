MILAN NEWS – Oggi è giornata di vigilia per il Milan in vista del prossimo importante impegno ufficiale, la semifinale d’andata di Coppa Italia che si disputerà domani all’Olimpico.

In vista di questo difficile incrocio con la Lazio, in tarda mattinata Gennaro Gattuso ha diretto l’allenamento di rifinitura presso il centro sportivo di Milanello. Una seduta incentrata come consuetudine su prove tattiche e sulla partitella finale con tanto di schieramento della possibile formazione titolare per domani sera all’Olimpico.

Come riferito poco fa da Sky Sport spuntano un paio di sorprese in quello che potrebbe essere l’undici iniziale scelto da mister Gattuso per sfidare i rivali biancocelesti: nella suddetta partitella sono stati provati nella formazione titolare sia il terzino Diego Laxalt che l’esterno offensivo Fabio Borini. Il primo ha sostituito in queste prove tattiche il titolarissimo Ricardo Rodriguez, mentre l’attaccante italiano è stato inserito al posto di Hakan Calhanoglu.

Possibile chance per queste due alternative della rosa milanista, entrambi schierati dal 1′ minuto contro il Napoli nel match dei quarti di finale vinto 2-0 dal Milan. L’idea di Gattuso potrebbe essere quella di fare un leggero turnover rispetto alle ultime prove di campionato puntando sulla freschezza e la rapidità di Laxalt e Borini sulla corsia mancina, magari sfruttando le difficoltà della Lazio che da quella parte non potrà contare su gente come Luiz Felipe, Bastos e Basta.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

