NEWS MILAN – Quanto vale oggi Gianluigi Donnarumma? E’ la domanda che si pone oggi il Corriere della Sera, a cui lo stesso quotidiano si dà immediatamente una risposta: 60 milioni di euro probabilmente, comunque il doppio rispetto a quanto il PSG era pronto a investire dopo l’ultimo campionato modesto.

La strada ora è quella giusta, ma ancora non è tornato ai suoi veri e altissimi livelli. Nell’estate del 2017, ai tempi del feroce braccio di ferro sul rinnovo contrattuale fra l’allora Ds Massimiliano Mirabelli e Mino Raiola, la valutazione era infatti sui 70 milioni. Ma questo – sottolinea il quotidiano – significa comunque che, grazie alle prestazioni show degli ultimi sei mesi, Gigio sta finalmente ritornando al suo effettivo splendore. Per il CIES, intanto, l’estremo difensore stabiese è il portiere italiano più costoso in assoluto con un valore attuale pari a 60.4 milioni di euro. Ancora 7° posto invece per quanto riguarda il palcoscenico mondiale: davanti ci sono Jordan Pickford (62.5), Kepa Arrizabalaga (63.5), Thibaut Courtois (64.1), Alisson (90.8), Marc-André ter Stegen (99.1) ed Ederson (102).

Valori però che presto potrebbero essere riscritti, perché la lussuosa vetrina della Champions League sarebbe un formidabile moltiplicatore per il neo 20enne rossonero che potrebbe sfondare quota 100. Il contratto intanto scade a giugno 2021 ed Elliott farebbe bene a risolvere al più presto la questione. La clausola rescissoria – assicura il CorSera – questa volta ci sarà.

