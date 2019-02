NEWS MILAN – Terzo posto a -2 e semifinale di Coppa Italia alle porte: rispetto alla depressione di fine 2018, la stagione del Milan ora può cambiare in un modo inimmaginabile. Oltremisura. E la corsa decisiva partirà proprio domani, dove il Diavolo è chiamato all’Olimpico per il match d’andata del trofeo nazionale.

Non se la passa benissimo però la Lazio di Simone Inzaghi, che intanto ha usufruito di un turno di riposo in campionato. Come infatti riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, innanzitutto il tecnico difficilmente potrà contare su Bastos alle prese con una lesione di primo grado: oggi ci sarà il test decisivo per tentare un qualcosa che si avvicinerebbe molto al concetto di miracolo, ma è altamente improbabile il suo impiego per l’appuntamento in programma. Felipe Caicedo anche è a riposo per affaticamento e desta apprensione pure Senad Lulic per una botta al ginocchio, anche se alla fine dovrebbe esserci. Restano ancora ai box invece Wallace e Luiz Felipe, entrambi stirati, a cui si aggiunge lo squalificato Stefan Radu.

Soprattutto considerando l’emergenza difensiva, l’allenatore biancoceleste lavora intensamente per braccare e limitare uno scatenato Krzysztof Piatek. Il piano ormai è pronto e vedrà il brasiliano Lucas Leiva al centro della difesa a tre completata da Patric e Francesco Acerbi: Inzaghi vuole infatti affidarsi all’esperienza e alla scaltrezza dell’ex Liverpool, confidando nella crescita di Milan Badelj e nella ricchezza del suo centrocampo. Il tecnico chiederà agli esterni del suo 3-5-2 di stringere particolarmente, quasi da creare una retroguardia a 5 e stringere e sostenere i compagni nella marcatura sul tridente e in particolare sul gigante dell’Est. Le perplessità nel confronto tra Leva e Piatek – sottolinea il quotidiano – restano comunque per differenza di passo, di reattività e di centimetri. L’esperimento di Marassi contro il Genoa non ha dato grandissime indicazioni in merito: il Grifone ha infatti realizzato il sorpasso nel finale prima con Antonio Sanabria e poi con Domenico Criscito, con Leiva coinvolto nel primo gol e colpevolmente uscito dall’area in occasione del secondo. In attacco, invece, l’ambiente laziale spera nella rinascita del duo Joaquin Correa e Ciro Immobile.

