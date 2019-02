CALCIOMERCATO MILAN – Un nuovo caso è pronto a scoppiare in casa Milan. L’agente di Patrick Cutrone ha messo in dubbio la permanenza dell’attaccante in rossonero. “Vedremo”, è stata la risposta sibillina alla domanda sul futuro del classe 1998. Sicuramente il calciatore non è felice: l’exploit di Piatek gli ha tolto molto spazio, anche se Gattuso lo ha sempre schierato a gara in corso nelle ultime partite. Vorrebbe giocare di più, ma con il polacco in questa condizione è veramente difficile scendere in campo dal primo minuto. Un’uscita, quella dell’agente, che sicuramente non avrà fatto piacere né a Gattuso e né al Milan, soprattutto in questo momento così importante della stagione.

Redazione MilanLive.it

