CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi Donnarumma ha compiuto ieri venti anni. Il portiere del Milan è tornato su altissimi livelli in queste ultime partite. Si è tornato a parlare di rinnovo, stavolta però con l’inserimento di una clausola rescissoria. Intanto è uscito fuori un retroscena che riguarda l’estate del 2018 e il Paris Saint–Germain. Pare infatti che la squadra francese abbia fatto recapitare al Milan un’offerta da “soli” 30 milioni per Gigio. Proposta chiaramente respinta al mittente dalla società di via Aldo Rossi. Oggi il valore del portiere è molto più alto, sicuramente il doppio rispetto alla cifra dell’offerta del PSG. Ma il Milan non vuole privarsene.

Redazione MilanLive.it

