NEWS MILAN – Tutto pronto allo stadio Olimpico per la sfida di Coppa Italia, semifinale d’andata: Lazio-Milan. I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali delle squadre: alle ore 21 il calcio d’inizio.

Gennaro Gattuso, nonostante le assenze ormai note, si permette di fare un po’ di turn-over, facendo riposare Ricardo Rodriguez e Hakan Calhanoglu sulla catena di sinistra: al loro posto Diego Laxalt terzino e Fabio Borini alto nel tridente. Sulla fascia mancina resta solo l’interno di centrocampo: Lucas Paquetà, con Kessié-Bakayoko a completare il reparto. Due cambi simili a quanto visto in Milan-Empoli, dov’era però interessata la catena di destra con gli innesti Conti-Castillejo, e Kessié unico confermato. Sulla fascia opposta tornano regolarmente Davide Calabria e Jesus Suso. Al centro dell’attacco Krzysztof Piatek, con Musacchio-Romagnoli coppia centrale. In porta Gigio Donnarumma, che ieri ha festeggiato il suo 20° compleanno. Simone Inzaghi si affiderà alla difesa a 3, con Lucas Leiva che resta a centrocampo. In avanti Ciro Immobile supportato da Correa e Milinkovic-Savic.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

