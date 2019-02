Quando dal calcio, e lo sport in generale, si travalica contro i principi della vita, c’è qualcosa che non va. Quando addirittura ci si permette di insultare e diffamare un pover’uomo scomparso tragicamente, l’indignazione raggiunge livelli estremi.

Gli insulti a Davide Astori dopo le polemiche post Fiorentina-Inter, sono difficilmente catalogabili in una precisa categoria del fallimento dell’umanità. Qualche corto circuito da qualche parte deve esserci per forza stato. Resta il fatto che quello di cui mai nessuno avrebbe voluto parlare, è realtà. Sui social si vomita odio ogni giorno, diciamolo, ma certe uscite pubbliche contro persone che di male non hanno fatto nulla, sono inaccettabili. E la Fiorentina ha deciso che non ha intenzione di ingoiare il rospo e farla passare a certi delinquenti, perché meno non possono essere, che si son permessi di scrivere certe frasi su Astori.

Di seguito il comunicato stampa emesso dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale: “La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le autorità competenti affinché questi sciacalli vengano perseguiti come meritano.

Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri affinché isolino questi individui indegni”.

