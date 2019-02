NEWS MILAN – Lucas Biglia è sceso in campo nel finale di Lazio-Milan 0-0 di Coppa Italia. L’argentino pian piano sta riassaporando il terreno di gioco dopo tanti mesi out per infortunio.

Ai microfoni di Rai Sport il centrocampista rossonero ha così parlato del match di stasera: “Squadra tosta che gioca bel calcio e si conoscono da tempo. Buon risultato, speriamo il meglio nei 90 minuti che mancano. Fischi? Penso ai minuti che ho giocato e che mi servono. Capisco i tifosi, sono stato quattro anni qui. Oggi difendo un’altra maglia e penso solo a questa“.

In seguito Biglia ha parlato del proprio ruolo in squadra, visto che non è un titolare al momento: “Devo essere un leader anche dalla panchina, faccio il meglio per la squadra. Paquetà sta facendo bene. Il chirurgo che mi ha curato è stato bravo, poi mi sono allenato forte per riprendermi e arrivare al meglio fisicamente. Ora mi serve giocare per riprendere ritmo. Ora è difficile visto che la squadra sta funzionando, però darò il meglio”

L’ex Lazio riconosce che Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek hanno avuto un impatto importante sul Milan, ma c’è un lavoro generale dietro la crescita del gruppo: “Piatek e Paquetà hanno dato un tocco di qualità alla squadra, che comunque ne aveva. Serviva tranquillità anche, il mister e lo staff sono stati bravi a gestire il gruppo nelle difficoltà. Diversi fattori hanno portato la squadra a questo punto, anche se dobbiamo continuare a migliorare. Gattuso ha tanti meriti, fa sentire fiducia e la cosa più importante è che è il primo a non mollare”

Biglia infine è tornato sulla gara dell’Olimpico e ha risposto sulle condizioni di Franck Kessié, uscito nel primo tempo di Lazio-Milan: “Davanti avevamo una squadra forte e con un grande allenatore, non era facile. I prossimi 90 minuti saranno difficili. Era importante non perdere, al ritorno cercheremo di dare il meglio e andare in finale. Kessié? Sta bene, ha preso un colpo e non ha preso rischi. Per sabato ci sarà“.

Matteo Bellan

