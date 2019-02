NEWS MILAN – Durante il primo tempo di Lazio–Milan, Gennaro Gattuso ha dovuto sostituire Franck Kessie per infortunio. Al posto del centrocampista è entrato Hakan Calhanoglu, che a breve diventerà papà.

Subito tanta preoccupazione per lo staff medico rossonero per i problemi fisici dell’ivoriano. Ma, stando a quanto riportato dalla RAI, si tratterebbe soltanto di una semplice botta per Kessie. Nessun problema importante quindi per l’ex Atalanta, che dovrebbe essere regolarmente condonabile per la sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma sabato alle ore 18 a San Siro. Gattuso può tirare quindi un sospiro di sollievo, perché per lui il centrocampista è troppo importante.

Sì, perché Kessie garantisce muscoli e polmoni al centrocampo, ma anche inserimenti in zona offensiva. Un giocatore utilissimo in entrambe le fasi di gioco. Gattuso ha preferito toglierlo subito dal campo per non rischiare di peggiorare le sue condizioni. Al suo posto è entrato Calhanoglu che quindi sta giocando da mezzala, con Fabio Borini e Suso esterni d’attacco. Il turco ha caratteristiche diverse dall’ex Atalanta chiaramente. Ma in rosa non esiste un altro giocatore con le qualità di Kessie. L’ex Bayer è l’unica alternativa: Lucas Biglia non ha così tanti minuti nelle gambe, Andrea Bertolacci e Riccardo Montolivo non rientrano nei piani di Rino.

Redazione MilanLive.it

