MILAN NEWS – Una Lazio con voglia di rivalsa dopo i recenti risultati poco positivi in campionato e l’uscita di scena dell’Europa League.

I biancocelesti vogliono arrivare in finale di Coppa Italia per rilanciare una stagione che rischia di sfuggire di mano alla banda di Simone Inzaghi, nonostante una prima parte piuttosto positiva. La sfida al Milan, così come il derby di sabato prossimo con la Roma, diventa dunque una gara cruciale nella speranza di migliorare il proprio trend.

Oggi Inzaghi nel frattempo ha comunicato la lista dei calciatori convocati per sfidare il Milan allo stadio Olimpico. Il sito ufficiale sslazio.it ha pubblicato tale elenco, dove sono presenti anche elementi inizialmente in dubbio come Bastos, Luiz Felipe e Lulic, acciaccati nei giorni scorsi.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo, Romulo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

