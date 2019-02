L’andata non è decisiva ma può già indirizzare la qualificazione: è il primo e delicato round, semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio-Milan. In palio c’è la Finale: squadre in campo allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Ecco 8 curiosità che riguardano da vicino i rossoneri riportate da acmilan.com:

1) Il Milan ha vinto solo una delle ultime 10 partite in tutte le competizioni contro la Lazio all’Olimpico (5 pareggi e 4 sconfitte), 3-1 nel novembre 2015 in Serie A.

2) I rossoneri hanno superato la Semifinale di Coppa Italia nelle ultime due partecipazioni a questa fase del torneo, dopo essere stato eliminato in tutte le precedenti quattro.

3) Il Milan ha tenuto la porta inviolata in sei degli ultimi sette incontri di Coppa Italia (lotteria dei rigori esclusa), tante partite senza subire gol quante nelle precedenti 31 nella competizione.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

4) Sia Lazio che Milan hanno mandato in gol 13 giocatori in questa stagione, considerando tutte le competizioni.

5) Krzysztof Piatek ha realizzato otto gol in questa edizione della Coppa Italia: solo tre squadre hanno fatto meglio di lui (Fiorentina, Catania e Novara, tutte a nove). Dal suo arrivo in Italia, l’attaccante polacco ha trovato il gol in tutte le sue quattro trasferte disputate nel Lazio (contro Frosinone, Roma e Lazio): finora per lui cinque gol in quattro gare.

6) La prossima sarà la 50^ presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Lucas Biglia.

7) La Lazio è una delle quattro squadre contro cui Franck Kessié ha realizzato più di un solo gol in Serie A (due).

8) Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi si sono affrontati in Coppa Italia nelle due gare in Semifinale della scorsa stagione: due pareggi per 0-0.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it