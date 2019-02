NEWS MILAN – Gennaro Gattuso al termine di Lazio-Milan 0-0, si è concesso ai microfoni di Rai Sport per commentare la semifinale d’andata di Coppa Italia 2018/2019.

Il mister rossonero ha così esordito nel commentare il match disputato allo stadio Olimpico di Roma: “A livello qualitativo passo indietro. Loro molto fisici, ci hanno aspettato e giocato sui nostri errori. E’ la partita che dovevamo fare, loro creano grattacapi in area. Negli ultimi 40 metri potevamo sviluppare meno. Piatek mai servito, andavamo solo palla lunga. Correa disturbava Bakayoko, invece dovevamo cercare le mezz’ali, abbiamo sbagliato anche qui”.

Sui ritmi bassi della squadra nel corso del match, già dai primi minuti: “Abbiamo sbagliato tanto e subito tanti contropiedi. La Lazio è sempre in salute, sembra che non ti fa male, ma lascia sempre i due attaccanti davanti e crea pensieri. Sono fisici. Quando vanno sul fondo, riempiono sempre l’area. Potevamo fare meglio a livello tecnico”.

Sulla crescita della squadra e sulla fase difensiva: “Oggi potevamo fare meglio, ma bisogna analizzare. Laxalt non è Rodriguez, gioca sul binario, ha meno tecnica. Ha riposato Calha. Anche Borini gioca sul binario e attacca la profondità e non vuole la palla al piede. Oggi ci teniamo la prestazione a livello difensivo, ha funzionato bene ma dovevamo fare meglio negli ultimi 30 metri. Oggi è venuta a mancare la fase di possesso”.

Sui prossimi impegni in campionato e sulla striscia positiva del Milan: “Ne devo fare tanta di strada. Il merito è dei ragazzi. La fortuna degli allenatori sono i giocatori, bisogna che seguano l’allenatore e lo staff. Non abbiamo fatto nulla, vediamo dove arriveremo. Non mi interessa essere il migliore, penso solo al lavoro e a tirare il meglio dai giocatori”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

