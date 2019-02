NEWS MILAN – E’ il giorno di Lazio-Milan, l’ostacolo iniziale per consegnare a Elliott Management Corporation il potenziale primo titolo della propria splendida gestione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Simone Inzaghi cambia assetto tattico: non ci sarà la difesa a 3, piuttosto spazio al 4-2-3-1. Con Thomas Strakosha tra i pali, la linea difensiva vedrà Adam Marusic e il recuperato Senad Lulić sugli esterni con Lucas Leiva e Francesco Acerbi al centro della difesa. La diga in mediana sarà composta da Milan Badelj e Marco Parolo, dietro al quartetto con Romulo, Sergej Milinkovic-Savic, Joaquin Correa e Ciro Immobile come massimo terminale offensivo.

Gennaro Gattuso risponderà invece col classico 4-3-3, ma con qualche novità. A partire dalla retroguardia dovrebbe vedere Diego Laxalt e non Ricardo Rodriguez sull’out mancino, con Davide Calabria a destra e i soliti Alessio Romagnoli e Mateo Musacchi davanti a Gianluigi Donnarumma. A centrocampo spazio ancora al terzetto composto da Frank Kessié, Tiémoué Bakayoko e un instancabile Lucas Paquetá. In attacco saranno invece due le novità rispetto all’ultimo match di campionato: con Krzysztof Piatek confermatissimo, da una parte rientra Suso e dall’altra ci sarà Fabio Borini al posto di Hakan Calhanoglu che aspetta la nascita della figlia.

Lazio-Milan, probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Badelj, Parolo; Romulo, Milinkovic-Savic, Correa; Immobile. All. Inzaghi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Redazione MilanLive.it

