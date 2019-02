MILAN NEWS – La prima possibile grande gioia dell’era targata Elliott Management Corporation. La chance è davvero ghiotta, perché il Milan è in una fase esaltante e le avversarie sono tutte ampiamente alla portata.

“Arriviamo da un momento brillante, è vero, ma a Roma ci giochiamo il primo tempo della semifinale”, ha riferito ieri Gennaro Gattuso. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, mai metafora fu più azzeccata vista la fase della sua squadra. Perché dall’inizio di questo 2019, infatti, i rossoneri non hanno mai sbagliato approccio: non solo hanno chiuso nove primi tempi in vantaggio o in parità in altrettante partite giocate, ma hanno realizzato ben 6 reti concedendone appena una. Tranne a Gedda è sempre andata bene, così il Milan che regalava fette di gara è oramai solo un ricordo sbiadito.

Intanto anche lo stesso Gattuso aspetta il suo primo trofeo. Se la bacheca da calciatore è piena con i 10 titoli milanisti, le mensole da allenatore sono ancora vuote. Il bilancio però è tutt’altro che negativo, avendo già sfiorato il successo in già due occasioni. Ma la Juventus questa volta non ci sarà, così – sottolinea il quotidiano – tornare a festeggiare per un primo titolo diventa una missione assolutamente possibile. Il mister però non guarda troppo oltre: “So che questa coppa manca da 16 anni, ma ora prepariamo al meglio questa gara, poi ci concentreremo sul Sassuolo”.

Redazione MilanLive.it

