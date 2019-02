MILAN NEWS – Una gara molto tattica, ma anche per palati fini quella di domani tra Lazio e Milan. La squadra di Gennaro Gattuso sfiderà quella di Simone Inzaghi in un match tutto da vivere.

Possibile che gli uomini decisivi per questa gara siano ancora gli attaccanti: da una parte Krzysztof Piatek, vice-capocannoniere del campionato e titolarissimo del Milan, arrivato dal Genoa a gennaio scorso. Dall’altra Ciro Immobile, numero 17 della Lazio che è sempre considerato un avversario letale e pericoloso negli ultimi metri di campo.

Un duello molto intrigante, anche se al momento sulla carta Piatek è in forma smagliante e non teme alcun confronto: 7 reti con la maglia del Milan da quando è sbarcato in rossonero, senza dimenticare che si tratta dell’attuale capocannoniere della Coppa Italia con 8 gol all’attivo (sei segnati col Genoa e due con la maglia milanista). Immobile è fermo a tre centri nella competizione, ma negli ultimi due mesi è stato in grado di segnare soltanto una rete ufficiale con la maglia della Lazio.

E pensare che fino alla scorsa estate il Milan aveva seriamente pensato di ingaggiare Immobile come colpaccio per l’attacco, mentre l’arrivo di Piatek ha letteralmente smosso l’ambiente, sistemando la fase offensiva rossonera e dando a Gattuso la possibilità di avere qualità e concretezza assoluta.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

